Cevdet Yılmaz: Yıllık enflasyon oranı düşüyor ve önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecek

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yüzde 5,03'le beklentilerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. Ocakta en çok artış yüzde 23,57 ile sağlıkta görüldü, yıllık bazda eğitimde yüzde 99,93'lük artış gerçekleşti.

Yılmaz, açıklanan enflasyon verisine ilişkin olarak X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir.

Ocak aylarında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamaları yapılması nedeniyle, enflasyon diğer aylara göre nispi olarak yükselmektedir.

Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 5,03 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine gerilemiştir. Temel mallar yüzde 1’in altında artarken, hizmetler kaleminde yüzde 10’un üzerindeki artış genel oranı yukarı çekmektedir.

Yurt içi üretici fiyatları ocak ayında yüzde 3,06 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 1,3 puan düşerek yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir.

Enflasyon ile mücadelemizi; para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren programımız ile bütüncül bir çerçevede, koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacaktır.

Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz.

Deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır.

"Yeşil ve dijital dönüşüm öncelik kazanacak"

Seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarımız sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü desteklerken; tarımda, verimlilik odaklı yaklaşımımız etkili olacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacaktır.

Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30’lu, daha sonra yüzde 20’li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir."