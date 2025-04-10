CHP'li Gürer: Yumurta fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandı

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yumurta fiyatlarına değinerek, geçen seneye göre yumurta fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandığını söyledi.

CHP'li Gürer, "Tavuk ve yumurtada açığımız yok, üretimle ilgili sorun yok. Girdi maliyetlerinin yüzde 100'e varacak kadar artmadığı bir süreçte nasıl oluyor da yumurta fiyatları bu kadar artıyor?" diye sordu.

Yurt içinde tüketime sunulan yumurta miktarı yeterliyken fiyatın bu kadar artırılmasının sistemin yarattığı bir sorun olduğunu, bunun yeterli ve düzenli takibinin olmamasıyla doğrudan ilgili olduğunu söyleyen Gürer, fiyat artışını yaratan unsurların doğru irdelenmesi gerektiğini ifade etti.