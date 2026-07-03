Çin özel sektör faaliyetleri dış taleple ivme kazanıyor

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Çin hizmet sektörü haziran ayında analist beklentilerini aşarak güçlü bir performans sergiledi. RatingDog PMI endeksi 53,0 seviyesindeki piyasa beklentilerini geride bırakarak 54,1 seviyesine ulaştı. Endeks mayıs ayında 54,4 seviyesinde bulunuyordu. Büyüme ve daralma eşiği olan 50 seviyesinin üzerindeki seyir devam ediyor.

Yurt içi ve uluslararası pazar talebi sektörü son üç yıldır net bir genişleme bölgesinde tutuyor. Veriler RatingDog PMI rakamlarının Ocak 2023 tarihinden bu yana aralıksız şekilde büyüme alanında kaldığını kanıtladı. Hizmet sektörü ihracatı Ekim 2024 tarihinden beri en hızlı büyüme oranını kaydetti. Yeni uluslararası siparişlerdeki artış genel iş hacmini genişletti.

Orta Doğu kaynaklı kesintiler RatingDog PMI detaylarına yansıdı

Orta Doğu bölgesinden kaynaklanan tedarik zinciri kesintileri şirketlerin girdi maliyetlerini hızlı biçimde yükseltti. Artan maliyet baskıları hizmet sağlayıcılarını son dört ayda ilk defa satış fiyatlarını artırmaya yöneltti. Zayıf iç talebe rağmen dirençli ihracat performansı ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürüyor. Özel sektörü hedefleyen RatingDog PMI anketi resmi PMI rakamlarına kıyasla oldukça pozitif bir tablo yansıtıyor.

Asya pay piyasaları ekonomik verileri fiyatlıyor

Kamu şirketlerini hedefleyen resmi hükümet verilerinin aksine küçük ihracatçıları yansıtan özel anket yatırımcı güvenini artırdı. Hisse senedi yatırımcıları cuma günü yayımlanan anket sonuçlarına pozitif bir fiyatlamayla tepki gösterdi. Çin pay piyasası göstergesi CSI300 endeksi yüzde 1,15 oranında değer kazandı. Döviz piyasasında işlem gören USD/CNY paritesi ise yüzde 0,10 oranında geriledi.

Makroekonomik görünüme dair endişelerin bulunduğu bir ortamda RatingDog PMI anketinin detayları piyasa risk iştahını canlı tutuyor. Güçlü dış talep ülkenin ekonomik büyüme modelindeki ihracat odaklı dönüşümü teyit ediyor. Döviz piyasasındaki hafif geri çekilme yuan talebindeki dengelenmeyi yansıtıyor. Pay piyasalarındaki alıcılı seyir ekonomik toparlanma umutlarının sürdüğünü kanıtlıyor.