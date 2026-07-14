Çin ticaretinde yapay zekâ rüzgârı

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Çin’in ihracatı haziranda yüzde 27, ithalatı yüzde 36 artarak tahminleri aştı. Yapay zekâ bağlantılı ürünlere yönelik güçlü talep dış ticareti desteklerken, ülkenin ticaret fazlası 125,62 milyar dolara yükseldi.

Çin’in dış ticaret verileri haziran ayında piyasa beklentilerinin belirgin üzerinde gerçekleşti. Yarı iletkenler, bilgisayar ekipmanları ve yapay zekâ bağlantılı teknoloji ürünlerine yönelik küresel talep, jeopolitik gerilimlere ve ABD’nin ticaret politikasına ilişkin belirsizliklere rağmen ihracatı destekledi.

İhracat tahminleri geride bıraktı

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 arttı. Mayıs ayında yüzde 19,4 olarak kaydedilen ihracat artışının haziranda yüzde 18,2 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İhracattaki hızlanmada yarı iletkenler, veri merkezi ekipmanları ve diğer yapay zekâ bağlantılı ürünlere yönelik talep etkili oldu. Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikaları da şirketlerin dış pazarlardaki payını artırmasına katkı sağladı.

İthalatta beş yılın en hızlı artışı

İthalat haziranda yıllık bazda yüzde 36 yükselerek son beş yılın en hızlı artışını gösterdi. Piyasa beklentisi ithalatın yüzde 24 artması yönündeydi. Mayıs ayında ise yıllık artış yüzde 27,4 olarak açıklanmıştı.

Güçlü ithalat verisinin geniş tabanlı bir iç tüketim toparlanmasından çok yarı iletken ve teknoloji bileşeni alımlarından kaynaklandığı belirtildi. Çin’in Güney Kore’den yaptığı ithalat yüzde 85, Tayvan’dan gerçekleştirdiği ithalat ise yüzde 41,1 arttı.

Ticaret fazlası 125,62 milyar dolara çıktı

İhracat ve ithalattaki güçlü artışın ardından Çin’in ticaret fazlası mayıs ayındaki 105,43 milyar dolardan haziranda 125,62 milyar dolara yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi fazlanın 121,40 milyar dolar olması yönündeydi.

Veriler, Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel enerji maliyetlerine ilişkin risklere rağmen dış talebin Çin ekonomisine destek vermeyi sürdürdüğünü gösterdi.

İç talepteki zayıflık sürüyor

Dış ticaretteki güçlü görünüm, Çin ekonomisindeki iç talep sorunlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarındaki zayıf seyir, ekonomik büyümenin ihracata bağımlı kalmasına neden oluyor.

Analistler, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yılın ilk üç ayına göre yavaşlayabileceğini öngörüyor. Pekin yönetiminin önümüzdeki dönemde hedefli teşvikleri artırması, mali harcamaları hızlandırması ve destekleyici para politikasını sürdürmesi bekleniyor.