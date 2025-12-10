Çin’de gıda fiyatları 10 ay sonra ilk kez arttı

Çin’de gıda enflasyonundaki toparlanmanın ana kaynağı taze sebzeler oldu. Kasım ayında sebze fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 arttı. Ekim ayında yaşanan düşüşün ardından bu sert yükselişin, kış mevsimine girilmesiyle birlikte artan mevsimsel talep ve arzın sıkılaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Taze meyve fiyatlarında da yüzde 0,7’lik sınırlı bir artış kaydedildi.

Domuz etinde fiyatlar gerilemeye devam etti

Buna karşın, gıda sepetindeki birçok temel ürün enflasyonu baskılamaya devam etti. Yumurta fiyatları yıllık bazda yüzde 12,5 gerilerken, yemeklik yağlar yüzde 1,2, süt ve süt ürünleri ise yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Çin hanehalkının temel tüketim maddelerinden biri olan domuz etinde de fiyatlar gerilemeye devam etti. Domuz eti fiyatlarındaki yıllık düşüş yüzde 15 seviyesine inse de, bir önceki aya göre gerileme hızının yavaşlaması, aşağı yönlü baskıların hafiflediğine işaret etti.