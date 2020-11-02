Çin'de imalat PMI 2011'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi

02 Kasım 2020

Çin'in imalat PMI ekim ayında aylık 0,6 puan artışla, eylüla ayındaki 53 puandan 53,6 puana yükselerek, 2016 yılının temmuz ayından beri en hızlı yükselişi gerçekletirerek 2011 yılının ocak ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Çin'in, yeni iş siparişlerinde ekim ayında keskin bir artış olurken, iş güven endeksi 2014 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek sevide açıklandı.

IHS Markit raporunda, "Ekonomik göstergeler tüketim, yatırım ve sanayi üretiminde eylül ayı verileri genel olarak beklenti üzerinde geldi, gelecek aylarda da ekonomik toparlanamanın devam etme ihtimali yüksek. Çin dışında pek çok belirsizlik olması sebebiyle politika yapıcıların COVID1-9 sonrası parasal ve ekonomik normalleşme adımları atarken dikkatli olmalı" denildi.