Çin’in 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon verilerinin etkisiyle son bir ayın zirvesine çıktı

Çin’in 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından yüzde 1,8’e yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hafta sonu açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu, Eylül ayındaki yüzde 0,3’lük düşüşün ardından gelen sürpriz bir toparlanma oldu ve piyasa beklentilerini aştı.

Üretici fiyatları 14 ayın en düşük düşüşünü kaydetti

Veriler, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 2,1 oranında gerilediğini, bunun da son 14 ayın en ılımlı düşüşü olduğunu gösterdi. Bu tablo, deflasyon baskılarının yavaşladığına işaret etti.

Ticaret cephesinde yumuşama sinyalleri

Geçen hafta açıklanan dış ticaret verilerinde ihracatta düşüş, ithalatta ise yavaşlama görülmüştü. Buna rağmen Pekin yönetimi, ABD’ye yönelik bazı stratejik metallerdeki ihracat yasağını kaldırdı ve Nexperia firmasına çip ihracatı muafiyeti tanıdı.

Ayrıca Çin ile ABD’nin ticaret ateşkesini bir yıl daha uzatma kararı, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.