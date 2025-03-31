Çin'in üretim sektörü mart ayında büyümeye devam etti

Çin'in mart ayına ilişkin üretim sektörü büyüme rakamları açıklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, mart ayına ait resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi 50,5 oldu. Analistlerin mart ayına ait beklentisi ise 50,4'tü.

Bu oranla Çin'in üretim sektörü, ABD'nin olası gümrük tarifelernin başlamasından önce mart ayında büyümeye devam etmiş oldu.

Şubat ayında endeks, 50,2 olarak açıklanmıştı. Endekste 50'nin üzerinde olması üretimde genişlemeyi, bu oranın altı ise daralmayı işaret ediyor.

Hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI verisi ise Mart ayında 50,8'e yükseldi. Şubat ayında bu rakam 50,4'tü.

Genel PMI endeksi de bunlara bağlı olarak 51,1'den 51,4'e çıktı.