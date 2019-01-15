Ciro endeksi kasımda yüzde 15 arttı

15 Ocak 2019

TÜİK, 2018 Kasım ayı ciro endekslerini yayımladı.

Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Sanayi sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı.

İnşaat sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 17,1 geriledi.

Ticaret sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de, 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Hizmet sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 düştü.