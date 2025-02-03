Citi: TCMB'nin mart ayı faiz indirimi hâlâ masada

Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında faiz indirmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Citi ekonomistleri notlarında, “Bugüne kadarki gelişmeler bize TCMB’nin reel efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisine devam edeceğini gösteriyor. Bize göre, aylık enflasyon verileri (beklentilerle birlikte), ekonomik faaliyetin hızı, rezerv birikimi ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri piyasa algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacak” denildi.

Raporda “Ayrıca, politika yapıcıların durgunluğu önlemek için daha destekleyici bir duruşu tercih etme olasılığının ve yıl ortasına kadar yeni bir asgari ücret artışının TL cinsinden varlıklara olan iştahı etkileyebilecek önemli faktörler arasında olduğuna inanıyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.