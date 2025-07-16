Citigroup: Gümüşte fiyatlar yükselecek

Citigroup, gümüş fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, üç ay içinde 40 dolar, 12 ay içinde ise 43 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

BloombergHT'nin haberine göre Citigroup Emtia Stratejisti Max Layton’ın da aralarında bulunduğu analist ekibine göre, gümüş fiyatlarındaki son yükseliş yalnızca altın fiyatlarını takip etme eğilimiyle sınırlı değil, aynı zamanda güçlü arz-talep dinamiklerinin de bir sonucu. Banka, fiziksel arzda daralma beklendiğini ve bu durumun fiyatlara yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Altında beklenti düşük kaldı

Altın tarafında ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyen Citigroup, fiyat tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Bankaya göre altında zirve seviyeler büyük ölçüde geride kaldı ve gelecek yıl ons altının 3 bin doların altında seyretmesi bekleniyor.

Yılbaşından bu yana değerli metaller, emtia piyasasında güçlü performans gösterdi. Altın, merkez bankası alımları ve ETF girişlerinin desteğiyle rekor seviyelere ulaşırken, gümüş aynı dönemde yüzde 31 getiriyle altından daha iyi performans sergiledi.

Fed etkisi devam edebilir

Citigroup, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin de gümüş fiyatları üzerinde destekleyici etkisinin süreceğini ifade etti. Spot piyasada ise gümüş ons başına 38 doların hemen altında işlem görüyor.