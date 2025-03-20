Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu.

Türkiyede işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Yılmaz, işsizlik verilerine ilişkin olarak X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İşgücüne katılım oranı artarken işsizlik azalmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor.

İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır.

Kadınlarda ve gençlerde işgücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesi sevindirici bir gelişmedir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.

"Hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz"

Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."