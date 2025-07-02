Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele sürerken ihracat desteği devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 267 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşan yıllıklandırılmış ihracat verisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihracatın yıllık bazda yüzde 8 oranında artışla 20,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Yılmaz, 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın ise 267 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.

Yılmaz, "Jeopolitik riskler ve küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen, yüksek katma değerli ve rekabetçi yapıya odaklanan ihracat politikalarımız sayesinde 2025'in ilk yarısında ihracatımız %4,1 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin temel önceliklerinden birinin sürdürülebilir ihracat performansı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretim ve ihracat tarafındaki destekleyici politikalarımızı da kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.