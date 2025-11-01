DAX haftayı düşüşle kapattı ama aylık bazda kazançta

Almanya’nın DAX endeksi, cuma gününü yüzde 0,7 düşüşle 23.954 puandan kapatarak iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Endeksteki bu gerileme, temkinli yatırımcı havası ve karışık şirket bilançolarının etkisiyle gerçekleşti.

Yatırımcılar, Avrupa genelinde açıklanan karma bilanço sonuçlarını, merkez bankalarının son faiz kararlarını ve küresel ticaret gelişmelerini değerlendirdi.

Haziran’dan bu yana ilk artışını kaydetti

Veri tarafında, Euro Bölgesi enflasyonu Ekim 2025’te yüzde 2,1’e gerileyerek Eylül’deki yüzde 2,2 seviyesinin altına indi ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefine biraz daha yaklaştı. Ayrıca Almanya’da perakende satışlar Eylül ayında aylık yüzde 0,2 artarak, analist beklentileriyle uyumlu bir şekilde Haziran’dan bu yana ilk artışını kaydetti.

Hisse bazında en fazla kayıp yaşayanlar arasında Symrise (-%2,3), Allianz (-%2,2), Adidas (-%2,2) ve Deutsche Telekom (-%2) öne çıktı. Buna karşılık, Siemens Energy yüzde 1,1 yükselerek günün en güçlü kazanç sağlayan hissesi oldu.

Haftalık bazda DAX endeksi yaklaşık %1,2 düşerken, Ekim ayını %0,3 artıda tamamladı. Analistler, Avrupa piyasalarında temkinli havanın enflasyon ve faiz görünümüne bağlı olarak sürebileceğini belirtiyor.