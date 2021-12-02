Dış ticaret açığı 5,3 milyar dolar

ANKARA (DÜNYA)

Kur hareketliliğine bağlı olarak, dış ticaret dengesindeki kümülatif iyileşme sürüyor. Kasım ayında ihracat yüzde 33.4 artarak 21 milyar 468 milyon dolarla, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ancak aynı dönemde ithalat da yüzde 26.7 artınca, ihracat rekoruna karşılık aylık dış ticaret açığı 272 milyon dolar artarak 5.3 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Muş, 21 milyar 468 milyon dolarla aylık bazda en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldığını söyledi. Ocak-Kasım döneminde 203.1 milyar dolar olan ihracatın yıllık bazda ise 221 milyar doları geçtiğini dile getiren Muş, pandemi öncesi ihracat seviyesinin üzerine çıkıldığını söyledi.

Kasım ayında ihracatta rekor kırılmasına rağmen, ithalatın yüzde 22.9 artması, aylık bazda dış ticaret açığının geçen yıla göre 272 milyon dolar artarak 5 milyar 326 milyon dolara çıkmasına yol açtı. Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 13.55 azalarak 39 milyar 186 milyon dolara indi. Bakan Muş, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 101.2 olduğunu belirtirken, aylık bazdaki karşılama oranının ise yüzde 76.1’den yüzde 80.1’e yükseldiğini söyledi.

İhracatta yaşanan başarıyı önemsiz göstermek için çaba sarf edenler olduğunu kaydeden Mehmet Muş, ihracatta yaşanan üstün performansı döviz kuruna bağlamanın sığ bir yaklaşım olduğunun altını çizdi. Muş, bu başarının kamu ve özel sektörün işbirliğiyle yakalandığını dile getirdi.

Türkiye'nin salgın sonrası süreçte tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası rekabet gücünü artırdığını belirten Muş, verimlilik artışı, katma değerli üretim, markalaşma ve güçlenen dış talebin etkili kullanıldığını söyledi.

Küresel talebin enerji ve gıda fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakalanmasına yol açtığını bildiren Mehmet Muş, çalışmaları sürdürülen TURKOVAC aşısının küresel aşı adaletsizliğiyle mücadeleye katkı vereceğini belirtti.

İhracatın büyüme verilerine etkisinin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü ifade eden Muş, yılın tamamının çift haneli büyüme ile kapatılacağını belirtti.

Döviz kurunda yaşanan artışın vatandaşa minimum yansıması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Mehmet Muş, “İş gücünün, emekçinin Türkiye'nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tedarik zincirindeki konumunun avantajını çok iyi kullandığını bildiren muş, çok sayıda AB ülkesi ve ABD’nin tedarik ağıyla yatırımlarını Türkiye'ye kaydırdığını söyledi.

İhracattaki artışın geçici olmadığını vurgulayan Muş, birçok yabancı yatırımcının lojistikten bankacılığa, finans ve Ar-Ge'den inovasyona kadar birçok yatırımı Türkiye'ye kaydırdığını belirtti.

Mehmet Muş, Macaristan ve Sırbistan ile geçiş belgesi ücreti sorunlarını çözdüklerini kaydederek, markalaşma potansiyeli yüksek ürün gruplarına sahip firmalara yüzde 50 teşvik sağlayarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak oluşturduklarını anlattı.

Gülle: Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yakınız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, öncü göstergelerin, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Kasım’da 1800 firmanın ilk kez ihracat yaptığı bilgisini veren Gülle, yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan firma sayısının ise 17 bin olduğunu söyledi. İhracat ailesi olarak Türkiye ekonomisine verdikleri katkıdan gurur duyduklarını anlatan Gülle, yıllık ihracat hedefinin şimdiden aşıldığını, ihracatta sürdürülebilir artışın yakalandığını kaydetti.

Türk ihracatçısının salgının en yoğun döneminde bile tedarik zincirini bozmadığını anlatan Gülle, “İhracatta sevindirici gelişmelerin yanı sıra yeni yatırımları devreye sokarak, sürdürülebilir üretime hızla geçerek, sanayide yeşil dönüşümü bir an evvel tamamlayarak, dijitalleşmeyi güvenli bir şekilde yaygınlaştırarak, inovasyon, tasarım, teknoloji ve markalaşmaya daha çok kaynak aktararak, bugün açıkladığımız ihracat artışlarının ve bahsettiğimiz büyüme rakamlarının katlanarak artmasını sağlamak mümkün” ifadelerini kullandı.