Dış ticaret açığı martta yüzde 15 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 9,6 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 41,6, ithalat yüzde 36,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mart ayında yüzde 41,6 artarak 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.



Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 36,7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19 milyar 627 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 39,0 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 14,9 azaldı



Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70,9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80,3'e yükseldi.



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,2 azalarak 13 milyar 17 milyon dolardan, 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 76,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,9'a yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 18 milyar dolar



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 artarak 17 milyar 997 milyon dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 22 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,8 azalarak 5 milyar 358 milyon dolardan, 4 milyar 777 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70,2 iken, 2021 Mart ayında yüzde 79,0'a yükseldi.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.



Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.



Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 74,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 74,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 243 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 64 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 927 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.



Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 623 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 90 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 837 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 812 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 537 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 235 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 76 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 71 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 7 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 71 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 447 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 679 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 650 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,5'ini oluşturdu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,2, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 37,7, ithalat yüzde 22,4 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1'dir.



Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6'dır. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2'dir. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,3'tür.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 47 milyar 325 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 47 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 artarak 59 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,0 azalarak 13 milyar 182 milyon dolardan, 11 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 75,4 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80,0'a yükseldi.