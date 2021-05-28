Dış ticaret açığı nisanda yüzde 33 azaldı: 3.06 milyar dolar

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artışla 21 milyar 844 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, nisanda yıllık yüzde 33,2 azalarak 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2020'de yüzde 66,2 iken geçen ay yüzde 86'ya çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 113,7, ithalat yüzde 62,5 yükseldi.

Dört aylık ticaret açığı 14,1 milyar dolar

İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 yükselişle 82 milyar 867 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2020 döneminde yüzde 74,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 404 milyon dolar

Nisanda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 107,7, ithalat yüzde 59,7 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda 8 milyar 586 milyon dolardan 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 11 milyar 419 milyon dolar seviyesinden 18 milyar 235 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 olarak kayıtlara geçti.

İhracatta imalatın payı 94,7; ithalatta ara malların payı yüzde 76

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, nisan ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu. Ocak-nisan döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak hesaplandı. İthalatta, nisanda ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 75,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

Almanya'ya 1,6 milyar dolar ihracat; Çin'den 2,4 milyar dolar ithalat

Nisanda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı 1 milyar 184 milyon dolarla ABD, 1 milyar 43 milyon dolarla Birleşik Krallık, 924 milyon dolarla Irak, 889 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu. Ocak-nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 275 milyon dolarla ABD, 3 milyar 878 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Nisanda Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 173 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 129 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 99 milyon dolarla ABD, 963 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 8 milyar 244 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 571 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 749 milyon dolarla ABD, 3 milyar 641 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,7'sine tekabül etti.