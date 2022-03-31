Dış ticaret açığı şubatta yüzde 135 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 135,5 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 82,7 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,7'ye geriledi.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 67,4'e geriledi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 26,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 82,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 9,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 83,4, sermaye mallarının payı yüzde 9,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,8 oldu.