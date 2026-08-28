Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 13,6 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Temmuz 2026 dönemine ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara çıktı

Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki gerileme de devam etti. Geçen yıl temmuzda yüzde 79,4 olan oran, bu yılın aynı ayında yüzde 77,7'ye düştü.

7 aylık açık 60,5 milyar dolara ulaştı

Ocak-temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,7 yükselerek 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yüzde 8,3 artışla 55 milyar 923 milyon dolardan 60 milyar 545 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç açık 2,4 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat temmuzda yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3,6 artışla 26 milyar 194 milyon dolar oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artışla 49 milyar 982 milyon dolara ulaştı.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 olarak hesaplandı.

İhracatın yüzde 94,4'ü imalat sanayisinden

Ekonomik faaliyetlere göre temmuz ayında imalat sanayisinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde de imalat sanayisi yüzde 93,9 ile ihracatın büyük bölümünü oluşturdu.

İthalatta ise ara mallarının payı temmuzda yüzde 69,4 olarak kaydedildi. Sermaye malları yüzde 14,5, tüketim malları ise yüzde 16 pay aldı.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

Türkiye'nin temmuz ayında en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 683 milyon dolarla ABD, 1 milyar 349 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 110 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye gerçekleştirilen ihracat toplam ihracatın yüzde 28,5'ini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Temmuz ayında Çin'den 5 milyar 40 milyon dolarlık ithalat yapılırken, Rusya 3 milyar 232 milyon dolar, Almanya 2 milyar 521 milyon dolar, ABD 1 milyar 889 milyon dolar ve İtalya 1 milyar 553 milyon dolarla Çin'i izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 43,2 oldu.

Aylık bazda ihracat arttı, ithalat geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,6 artarken, ithalat yüzde 7,2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 5,1 arttı.

Yüksek teknolojinin ihracattaki payı yüzde 4,4

Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde bu oran yüzde 3,7 oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ithalatı içindeki payı ise temmuzda yüzde 12,7, yılın ilk 7 ayında yüzde 12,1 olarak kaydedildi.

Özel ticaret sisteminde açık yüzde 7,1 arttı

Özel ticaret sistemine göre temmuz ayında ihracat yıllık bazda yüzde 2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolara, ithalat yüzde 3,5 artışla 30 milyar 400 milyon dolara çıktı.

Bu sistem kapsamında dış ticaret açığı yüzde 7,1 artarak 7 milyar 243 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77'den yüzde 76,2'ye geriledi.

Ocak-temmuz döneminde ise özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1 artışla 147 milyar 697 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 yükselişle 209 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 9,4 artarak 61 milyar 479 milyon dolara ulaştı.