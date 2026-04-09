Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlandı: İhracat beklentisi kötümser bölgeye indi, ithalat iyimser kaldı

Ticaret Bakanlığı’nın 2-18 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlandı.

Ankette, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi 109,1, ihracat siparişi beklentisi ise 105,8 olarak kaydedildi. Buna karşın, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi 109,6’dan 93,8’e gerilerken, mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyi 86,5’ten 87,5’e yükseldi.

İthalat beklentisi iyimser bölgede kalmayı sürdürdü

Aynı dönemde İthalat Beklenti Endeksi 104,9 olarak hesaplandı. Bu seviye, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puanlık düşüşe işaret etse de, endeksin 100’ün üzerinde kalması nedeniyle ithalat tarafında iyimser beklentinin sürdüğünü gösterdi.

Verilere göre, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi 97,3’e gerilerken, ithalat birim fiyatı beklentisi 116,4’ten 153,7’ye yükseldi. Öte yandan, mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyi 88,5’e, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi ise 117,7’den 80,0’a geriledi.