DİSK-AR hesapladı: Yılın ilk üç ayında emekliler ve işçiler maaşlarında ne kadar kayıp yaşadı?

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2025 yılının nisan ayına ait Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı.

Raporda, emekliler, memurlar ve asgari ücretlilerin maaşlarının yılın ilk üç ayında ne kadar kayıp yaşadığı veriler üzerinden açıklandı.

Emeklilerin kaybı ne kadar oldu?

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda 2025 yılının ocak, şubat ve mart aylarında vergi, kesintiler ve enflasyon nedeniyle yaşanan kayıplar ele alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) verilerine göre, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu. Bu rakamlar birlikte, emekli aylıklarındaki kayıp 30,6 milyar TL olarak açıklandı. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp ise 134,2 milyar TL olarak hesaplandı.

2025 yılının ilk yarısı için SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli zam oranı yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin (4c) zam oranı ise yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı.

İşçiler ve memurların maaşlarındaki kayıplar

2025 yılı için asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti.

Üç aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 75,6 milyar TL olarak hesaplandı.

Memur maaşlarındaki kayıp 28,1 milyar TL oldu.

Asgari ücretin üstüne maaş alan işçilerin kayıpları ne kadar oldu?

Rapora göre, 22 bin 104 lira 67 kuruş olan net asgari ücretin mart ayındaki kaybı 2 bin 224 TL oldu.

Asgari ücretin bir buçuk katı 31.400 TL ücret alan bir işçinin kaybı ise 3 bin 159 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin iki katı düzeyinde (40.700 TL) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı ise 4 bin 94 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücretin 2,5 katı (yaklaşık 50.000 TL ) ücreti olan bir işçinin 4 bin 990 TL, asgari ücretin 3 katı düzeyinde maaş alan (78.000 TL civarı) bir işçinin 5 bin 758 TL kaybı oluştu.