DİSK-AR: Yoksulluk sınırı 72 bin lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), eylül ayı işsizlik verilerini açıklamasının ardından DİSK-AR da eylül ayına ilişkin olarak işsizlik raporunu yayımladı.

Raporda, TÜİK’e göre Eylül 2022’den bu yana dar tanımlı işsizliğin yüzde 10,1’den yüzde 8,6’ya düşerken geniş tanımlı işsizliğin yüzde 20,3’ten yüzde 25,6’ya çıktı ifade edilerek, “Geniş tanımlı işsiz sayısı son iki yılda 2,7 milyon kişi artarak 7,6 milyondan 10,3 milyona yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 35 civarında. Açık işsizlerin yüzde 87’si işsizlik sigortasından yararlanamıyor” denildi.

DİSK-AR, “TÜİK’in Eylül 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 11 Kasım 2024’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2024 Eylül ayında 3 milyon 100 bin oldu” dedi.

İşsiz sayısı Eylül 2024'te 10 milyon 271 bin kişi

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre ise mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2024’te 10 milyon 271 bin kişi olarak gerçekleşti.

“2022, 2023 ve 2024 Eylül dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor. 2022 Eylül’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1 ve işsiz sayısı 3 milyon 470 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,3 ve işsiz sayısı 7 milyon 549 bindi. Eylül 2023’te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,2 ve işsiz sayısı 3 milyon 157 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,8 ve işsiz sayısı yüzde 8 milyon 285 bin oldu. Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 370 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2,7 milyon kişi arttı” denilen rapordan diğer bulgular şöyle sıralandı:

Zamana bağlı eksik istihdam artış devam ediyor

Eylül 2024’te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 34,7 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu.