Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Haftanın ilk günü veri bakımından hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı yurt içi gündemin en önemli takvim maddesi olacak.

Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalann dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08'den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın açılışını ise 8,05 düzeyinden yapıyor. Euro/TL kuru ise geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,59'dan 9,55'lere gerilemiş durumda.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. İki haftalık aranın ardından düzenlenen toplantıda koronavirüs risk haritasının son durumu değerlendirilecek ve yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı görüşülecek. Bilim Kurulu'nun en son 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gelişmelerle ilgili bilgi vermeleri bekleniyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), bankacılık sektörü Şubat dönemi verilerini yayımlayacak (14.00). Geçen yılın ilk iki ayında sektörü karı 15,13 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Sektör yılın ilk ayında 4,34 milyar TL kar açıklamıştı.

İngiltere'de mortgage onay ve kredileri, ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi bulunuyor. AB Komisyonu "Suriye'nin ve Bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 5. Brüksel Forumu'nu gerçekleştirecek. Bu arada ABD'nin ardından Avrupa da yaz saati uygulamasına hafta sonu geçti.