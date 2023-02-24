Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor

Dün, en düşük 18,8351 ve en yüksek 18,8833 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8751'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,0050'den, sterlin/TL de yatay seyirle 22,7030'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,6'da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0590 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını ifade eden analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.