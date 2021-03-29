Dolar/TL, 8,18'in üzerini gördü

Haftanın ilk günü veri bakımından hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı yurt içi gündemin en önemli takvim maddesi olacak.

Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalann dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08'den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftaya 8,05'lerde başlamıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yukarı yönlü hareket hız kazandı. Dolar/TL, 8,18'in üzerine çıkarken euro/TL ise 9,65'lere tırmandı.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, bu sabah yayımladığı raporda "Kur cephesindeki fiyatlamalarda öne çıkan en önemli detay lokallerin uzun bir aranın ardından gerçekleştirdiği yüklü döviz satışları olurken, söz konusu eğilimin yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı yatırımcıların fonlanmasına imkan tanıdığı ve parite seviyeleri üzerindeki yukarı yönlü baskısı hafiflettiğini söylemek mümkün. Öte yandan varlık gruplarının geneli için denge arayışı sürecinin henüz tamamlanmadığını ve biraz daha zamana ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. İki haftalık aranın ardından düzenlenen toplantıda koronavirüs risk haritasının son durumu değerlendirilecek ve yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı görüşülecek. Bilim Kurulu'nun en son 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gelişmelerle ilgili bilgi vermeleri bekleniyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), bankacılık sektörü Şubat dönemi verilerini yayımlayacak (14.00). Geçen yılın ilk iki ayında sektörü karı 15,13 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Sektör yılın ilk ayında 4,34 milyar TL kar açıklamıştı.

İngiltere'de mortgage onay ve kredileri, ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi bulunuyor. AB Komisyonu "Suriye'nin ve Bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 5. Brüksel Forumu'nu gerçekleştirecek. Bu arada ABD'nin ardından Avrupa da yaz saati uygulamasına hafta sonu geçti.