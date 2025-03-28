Döviz ve altın dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 28,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Şubat sonunda 24,2, milyar dolara indi.

Son bir yılda DDKKM stok bakiyesi 51,5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi.