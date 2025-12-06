Dünya Bankası’ndan BAE için güçlü büyüme tahmini

Dünya Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 2025 yılında yüzde 4,8 oranında reel ekonomik büyüme kaydedeceğini öngördü.

Körfez Ekonomik Güncellemesi–Sonbahar 2025 raporuna başlıklı raporda, BAE ekonomisinin hem petrol hem de petrol dışı sektörlerde dengeli ve yaygın bir büyüme sergilediği vurgulandı. Rapora göre ülke, ihracat tabanını çeşitlendirme konusunda Körfez bölgesinde lider konumda bulunuyor.

Körfez ülkelerinde büyüme görünümü

Raporda, 2025 yılına ilişkin diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre Suudi Arabistan’ın yüzde 3,8, Bahreyn’in yüzde 3,5, Umman’ın yüzde 3,1, Katar’ın yüzde 2,8 ve Kuveyt’in yüzde 2,7 oranında büyümesi bekleniyor. Genel tabloda bölge ekonomilerinin ılımlı ancak istikrarlı bir toparlanma süreci içinde olduğu ifade ediliyor.

Orta düzeyde ilerleme kaydedildi

Rapor, ekonomik çeşitlilik göstergeleri, makroekonomik gelişmeler ve dijital dönüşüm olmak üzere üç ana başlığa odaklanıyor. Son on yılda ekonomik çeşitlendirme alanında orta düzeyde ilerleme kaydedildiği, ancak özellikle son yıllarda olumlu sinyallerin arttığı belirtiliyor. Körfez ülkelerinde 5G kapsama oranının yüzde 90’ı aşması, uygun maliyetli yüksek hızlı internet altyapısı ve veri merkezlerine yapılan yatırımlar, yapay zekâ hazırlığını güçlendiriyor. Bu alanda BAE ve Suudi Arabistan bölgesel ve küresel ölçekte öne çıkıyor.