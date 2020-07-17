ECB beklenti anketi gelecek iki sene için GSYH toparlanma öngörüsünü yükseltti

17 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası’nın Profesyonel Tahminciler Anketi Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasılanın 2020 yılında yüzde 8.3 küçüleceğini ancak 2021 ve 2022 yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 2.4 olacağını öngördü. Tahminler, daha öncesine göre, 2020 yılı için daha sert bir düşüş beklendiğini ancak 2021 ve 20222 yılları için toparlanmanın daha hızlı olacağına işaret etti.

Ankete katılan tahminciler ayrıca 2020, 2021 ve 2022 yılları için işsisliğin sırasıyla yüzde 9.1, yüzde 9.3 ve yüzde 8.5 düzeylerine olacağını tahmin ettiler.

Tüketici fiyatlarında ise 2020 yılı için yüzde 0.4’lük bir artış beklenirken, 2021 yılı için yüzde 1 ve 2022 yılı için yüzde 1.3’lük artışlar beklendiği anket sonuçlarına yansıdı.