Ege Bölgesi’nin ihracatı haziran ayında yüzde 7,3 arttı

Haziran ayında ihracat rakamlarındaki yükselişte 2025 yılında Kurban Bayramı tatililin 2024 yılındaki gibi 9 gün ilan edilmemesi ve parite etkili oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi illerinden Afyonkarahisar dışındaki tüm iller 2025 yılı haziran ayında ihracatlarını artırmayı başardılar.

Ticaret Bakanlığı’nın, Faaliyet İllerine Göre İhracat istatistiklerine göre İzmir, haziran ayında ihracatını yüzde 13’lük artışla 1 milyar 728 milyon dolardan 1 milyar 950 milyon dolara taşıyarak Ege Bölgesi ihracatından yüzde 57 pay aldı ve Ege Bölgesi ihracatını domine etmeyi sürdürdü.

2024 yılı ocak – haziran döneminde 12 milyar 553 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 3’lük ihracat düşüşüyle 12 milyar 143 milyon dolarlık döviz getirisi elde etti.

Haziran ayında, İzmir’den en fazla ihracat 520 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar olurken, demir-çelik ihracatı 231 milyon dolarla ikinci basamakta yer aldı. Kazanlar ve makinalar 165,5 milyon dolarla en çok ihracatı yapılan üçüncü grup oldu.

Haziran ayında, İzmir’den en fazla ihracat 166,3 milyon dolarla Almanya’ya yapılırken, Hollanda’ya 143,4 milyon dolarlık, İspanya’ya 131,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Manisa, İzmir’i takibini sürdürdü

2024 yılı haziran ayında 536,7 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sırada yer alan Manisa, 2025 yılı haziran ayında ihracatını yüzde 2’lik artışla 548,5 milyon dolara taşıdı ve İzmir’i takibini sürdürdü. Manisa’nın 6 aylık ihracatı yatay bir seyirle 3 milyar 611 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Denizli’nin 6 aylık ihracatı yüzde 6 arttı

Denizli, geçtiğimiz yıl haziran ayında 312 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı haziran ayında yüzde 3’lük artışla 321,4 milyon dolara taşıdı. Denizli’nin 6 aylık ihracatı yüzde 6’lık artışla 2 milyar 58 milyon dolardan 2 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

Balıkesir haziran ayında 213 milyon dolar ihracat yaptı

2024 yılını 2 milyar 457 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakan Balıkesir, haziran ayında 213 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Balıkesir haziran ayında ihracatını yüzde 2,5 artırmayı başardı. Balıkesir’in altı aylık ihracatı yüzde 1’lik azalışla 1 milyar 189 milyon dolar oldu.

Aydın’ın altı aylık ihracatı yüzde 6,2 yükseldi

Ege Bölgesi’nde ihracatta pozitif bir tablo ortaya koyan illerden birisi de Aydın oldu. Aydın’ın haziran ayı ihracatı yüzde 9,4’lük artışla 121,6 milyon dolardan 133 milyon dolara ilerledi. Aydın, 6 aylık süreçte ihracatını yüzde 6,2 geliştirdi ve 908,5 milyon dolara ilerletti.

Muğla, Ege Bölgesinde ihracat artış rekortmeni oldu

Su ürünleri sektöründe Türkiye lideri olan Muğla, haziran ayında ihracatını yüzde 16’lık artışla 94 milyon dolardan 109 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu. Muğla’nın altı aylık ihracatı da yüzde 5,2’lik gelişimle 613 milyon dolardan 646 milyon dolara çıktı.

Kütahya 1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor

2024 yılında 936 milyon dolarlık ihracata imza atan ve 2025 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Kütahya, haziran ayında ihracatını yüzde 14 büyüttü ve 81 milyon 13 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Kütahya’nın 6 aylık ihracatı da yüzde 4’lük artışla 469 milyon dolar oldu. Kütahya, 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağının ipuçlarını verdi.

Afyonkarahisar’ın ihracatına nazar değdi

2025 yılına başarılı bir giriş yapan 6 aylık dönemde ihracatını yüzde 28,6’lık artışla 395 milyon dolardan 508 milyon dolara taşıyan Afyonkarahisar’ın haziran ayında ihracatına nazar değdi. Afyonkarahisar 2025 yılı haziran ayında 46 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2024 yılı haziran ayındaki 96 milyon dolarlık ihracatının çok uzağında kaldı.

Uşak, 2024 yılı haziran ayındaki ihracatını tekrarladı

Geri dönüşümün başkenti olan Uşak, 2024 yılı haziran ayında gerçekleştirdiği 31,7 milyon dolarlık ihracatı 2025 yılı haziran ayında da tekrarladı. Uşak, 2024 yılının ilk yarısında 211 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 7’lik kan kaybı yaşadı ve 195,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin altı aylık ihracatında artış olmadı

2025 yılının ilk yarısında 21 milyar 851 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Bölgesi, 2024 yılı ocak-haziran dönemindeki 21 milyar 950 milyon dolarlık ihracatının 99 milyon dolar gerisinde kaldı.

Eskinazi, “Bu konjontürde ihracata katkı veren tüm ihracatçılarımızı kutluyorum”

Ege Bölgesi’ndeki ihracatçıların 2025 yılının ilk yarısındaki performanslarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu ekonomik konjonktürde ihracata katkı veren tüm ihracatçıları kutladığını dile getirdi.