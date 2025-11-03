Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

TÜİK verilerine göre ekimde fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim olurken, en fazla ucuzlayan kalem evcil hayvan ürünleri oldu.

TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

Erkek giyimindeki fiyat artışını; kadın giyim (%13,91), çocuk giyim (%13,83), taze sebzeler (%13,77), toz kakao (%11,40) ve kadın ayakkabısı (%10,51) izledi.

Aylık bazda en fazla düşüş ise şehirler arası karayolu yolcu taşımacılığında (%-7,62) kaydedildi. Bunu; havayolu yolcu taşımacılığı (%-7,27), dondurma (%-4,61), küçük aksesuar ürünleri (%-4,01) ve otel–pansiyon konaklama hizmetleri (%-2,79) izledi.