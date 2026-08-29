Ekonomide yoğun takvim başlıyor

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Türkiye’de gelecek haftadan itibaren ekonomi gündemi hız kazanacak. Bu süreçte açıklanacak büyüme, dış ticaret ve enflasyon verilerinin yanı sıra Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntıları da yakından izlenecek. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte ekonomi takvimi yeniden yoğunlaşacak.

Haftanın ilk verisi büyüme olacak

Piyasaların odağında 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verileri yer alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını saat 10.00’da duyuracak. Türkiye ekonomisi yılın ilk üç ayında yüzde 2,5 büyümüştü.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekonominin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,80 büyümesini bekliyor.

TÜİK aynı gün temmuz dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini de kamuoyuyla paylaşacak.

İhracat ve enflasyon verileri aynı gün açıklanacak

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), ağustos ayına ait geçici dış ticaret verilerini 3 Eylül Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Rakamların, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ankara’da düzenlenecek programla duyurulması öngörülüyor.

Ticaret Bakanı Bolat, temmuz ayında ihracatın 25,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını belirterek, "Yaklaşık yüzde 3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu." demişti.

TÜİK de ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yayımlayacak. Temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,52 yükselmişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,75, üretici fiyatlarında yüzde 27,83 olarak gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemler ile dezenflasyon sürecinin hizmet enflasyonundaki katılığı azalttığını ifade ederek, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Reel getiri ve sanayi üretimi takip edilecek

TÜİK, ağustos ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını 8 Eylül’de açıklayacak. Temmuzda TÜFE’ye göre en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,29 ile brüt mevduat faizinde elde edilmişti.

Temmuz dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ise 10 Eylül’de yayımlanacak. Sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken yıllık bazda yüzde 1,4 gerilemişti.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak

Piyasaların yakından izleyeceği bir diğer gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Yılın altıncı toplantısını gerçekleştirecek Kurul, faiz kararını 10 Eylül’de duyuracak.

Merkez Bankası, bir önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

TCMB, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Eylül’de açıklayacak. Cari işlemler hesabı haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 462 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Bütçe ve konut satışları gündemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül’de kamuoyuyla paylaşacak.

TÜİK ise ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini 17 Eylül’de yayımlayacak. Türkiye genelinde temmuz ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 123 bin 603’e gerilemişti. İş yeri satışları da yüzde 4,1 düşüşle 16 bin 733 olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni OVP eylülün ilk haftasında duyurulacak

Gelecek ay açıklanacak makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını oluşturacak OVP de ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.

Program kapsamında 2027-2029 dönemine yönelik büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makroekonomik hedefler belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP çalışmalarına ilişkin, "Eylülün ilk haftası güncellenmiş OVP'yi toplumumuzla inşallah paylaşacağız. Temel önceliğimiz, elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.

OVP çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2027 yılı bütçesine yönelik hazırlıklar da hızlanacak. Bütçe teklifinin 17 Ekim’e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekiyor.