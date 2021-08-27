Ekonomik güven 39 ayın zirvesinde

TÜİK'in açıkladığı ağustos verisine göre; ekonomik güven endeksi temmuzda 100,1 iken ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Mayıs 2018'de 101,7 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle Nisan 2020'de sert düşüşlerle 58.4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ağustosta yüzde 0,1 artarak 112,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 116,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 110,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 yükselişle 92,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 78,2 değerine geriledi.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.