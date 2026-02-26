Google Haberler

Ekonomik güven endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 1,4 artarak 100,7’ye yükseldi. Endeks böylece eşik değer olan 100’ün üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik güven endeksi şubatta arttı - Resim : 1

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 olarak devam etti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,9 artışla 115,9'a yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
