Ekonomik güven martta yükseldi
Mart ayında ekonomik güven yüzde 3,1 artışla 81,9'a çıktı.
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Şubat'ta 79,4 iken, Mart ayında yüzde 3,1 oranında artarak 81,9 oldu.
Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.
Söz konusu ayda, tüketici güveni 59,4, reel kesim güveni 99,3, hizmet sektörü güveni 81,6 ve inşaat sektörü güveni 54,1 değerine yükseldi.
Perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.