Ekonomik güven son bir yılın en düşük seviyesinde
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 ile geçen yılın mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı. Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.
TÜİK verilerine göre; bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.