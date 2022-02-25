Ekonomik güven şubatta geriledi
Ekonomik güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 düşüşle 98,2 seviyesine geriledi.
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azaldı.