Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine yükseldi. Endeks, şubat ayında 95,8 seviyesindeydi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan 2018'den bu yana en yüsek seviyede

Salgınla birlikte 2020 yılının nisan ayında tarihin en düşük seviyeleri olan 51,3 puana gerileyen ekonomil güven endeksi, bu seviyelerden 'V' şeklinde bir toparlanma grafiği çizdi. Endeks, mart ayında ise 98,9 puan ile 2018 Nisan döneminde görülen 101,5 puan seviyesinden sonra en yüksek değerine ulaştı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.