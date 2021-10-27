Ekonomiye güven ekimde geriledi
Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 1 puanlık düşüşle 101,4 olarak gerçekleşti.
Ekim ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,10 düşüşle 101,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 102,4 iken, Ekim ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı.