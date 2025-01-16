Emekli maaşları Meclis'ten geçti: Emekliye seyyanen zam yapıldı mı?

Yeni yılın ilk yarısında yüzde 15,75 oranında maaş artışı alan emekliler, ek bir seyyanen zam beklerken, bu umutları Meclis’teki son görüşmelerle suya düştü. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi, herhangi bir iyileştirme yapılmadan kabul edildi. Emeklilerin seyyanen zam beklentisi ise temmuz ayına ertelendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine sağlanan asgari ödeme tutarı 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren artırıldı. Bu kapsamda, emeklilere yapılan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

Ancak, yapılan bu düzenleme ile emeklilere yönelik ek bir seyyanen zam yapılması kararı alınmadı. Bu durum, emeklilerin maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu düşünen kesimleri hayal kırıklığına uğrattı. Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.