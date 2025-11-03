Emekli ve memura enflasyon farkı netleşti
TÜİK verileri sonrası maaş artış hesaplamaları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10,25, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 enflasyon farkı yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 arttı.
Temmuz–ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak kaydedildi. Böylece SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında alacağı taban zam oranı bu seviyede şekillenmiş oldu. Nihai oran, kasım ve aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon zammı
Mevzuata göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ekim verisiyle birlikte emeklilerin 4 aylık zam farkı yüzde 10,25’e ulaştı. Kasım ve aralık rakamlarının eklenmesiyle oranın artması bekleniyor.
Memur ve memur emeklisi için hesaplama
Memur maaşlarına toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı uygulanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne göre memurlar ile memur emeklileri ocakta yüzde 11 sözleşme zammı alacak. Ekim itibarıyla oluşan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.
TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte hem SSK–BAĞKUR hem de memur kesiminin zam oranları netleşecek.
Ödemeler, 2026 Ocak maaşlarına yansıyacak.