Ocak memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar oldu? 2026 memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? İşte memur emeklisi maaş zammı oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kaydedildi.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin bugün TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte emeklilerinin alacakları zam oranları da belli oldu.

Emeklilerin zam oranı netleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez, gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Bu kapsamda temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 16,67 oranında artırılmıştı. Ocak ayı itibarıyla ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin ise yılın ikinci yarısında oluşan yüzde 6,8’lik enflasyon farkına, 2026 yılı için belirlenen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayı maaş artışı toplamda yüzde 18,60 seviyesinde gerçekleşti.

Refah payı verilecek mi?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark, geçen yıl refah payı uygulamasıyla giderilmişti. Bu yıl ortaya çıkan farkın nasıl kapatılacağı ise hükümetin alacağı karara bağlı olacak.

Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.