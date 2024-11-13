Emlakjet: Ekim ayında İstanbul’da satılık konut fiyatları yüzde 6 arttı

Emlakjet'in ekim ayına ait raporuna göre, Türkiye genelinde konut piyasasında görece bir durağanlık yaşanırken, bazı bölgelerde dikkat çekici fiyat değişiklikleri gözlemleniyor.

İstanbul’da satılık konut fiyatları yüzde 6 oranında artarken, kiralık konut fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamış. Ankara’da yüzde 5, İzmir’de yüzde 4 oranında artış kaydedilmişken, Bursa ve Mersin gibi illerde fiyat değişimleri sınırlı kalmış. Ayrıca, Aydın, Konya, Balıkesir ve Muğla illerinde %9 oranında artış gözlemlenirken, Antalya’da kiralık konut fiyatlarında ise %3 oranında bir düşüş yaşanmış. Bu durum, piyasanın genel olarak sakin bir seyir izlediğini ancak bazı illerde dikkat çekici fiyat hareketlerinin yaşandığını gösteriyor.

Emlakjet'in gerçekleştirdiği anket verilerine göre, kullanıcıların konut tercihlerinde faiz oranları önemli bir belirleyici faktör olmuş. Ankete katılanların %36'sı konut satın almayı düşündüğünü belirtirken, yüzde 64'ü ise çeşitli sebeplerle bu planı ertelemiş. Kredi kullanarak alım yapmayı planlayan kullanıcılar arasında, yüzde 39'u bankaya özel faiz oranlarının kararlarını etkilediğini ifade ederken, yüzde 38'i ödeme kolaylıklarını ön planda tutmuş. Katılımcıların yüzde 87'si, faiz oranlarının yıl içinde düşmeyeceği görüşünde olup, yüzde 13'lük bir kesim ise faizlerin düşeceği beklentisini taşıyor. Bu bulgular, kullanıcıların konut alım kararlarında faiz beklentilerinin belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

"Piyasa dinamiklerinin hızla şekilleniyor"

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, anket sonuçlarına dair şu değerlendirmede bulundu: “Emlakjet’in Mayıs-Kasım dönemi arasındaki anket verileri, konut satın almayı düşünen kitlenin artışını ve kredi kullanım eğilimlerindeki yükselişi net bir şekilde gösteriyor. Yükselen faiz oranları, kullanıcıları kredi kullanma konusunda daha temkinli olmaya iterken, faizlerin düşmesiyle ilgili beklentiler alım iştahını artırıyor. Bu dönemde, konut fiyatlarının gelecekte artacağı beklentisiyle elinde nakit bulunan kullanıcılar, fiyatlar artmadan alım yapmayı hedefliyor. Ayrıca, 2025 yılı için öngörülen faiz indirimi kampanyaları, konut alımında hızlanma yaratabilir. Bu beklentiler doğrultusunda, geçtiğimiz 6 ayda anket sonuçlarında gözlemlenen değişiklikler, piyasa dinamiklerinin hızla şekillendiğini gösteriyor.”