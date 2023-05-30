“Emtiada yılın sürpriz koşucusu gümüş olabilir”

Emre ERGÜL

Emtia piyasasında geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi sürdü. ABD’deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle emtia piyasasında devam eden satış baskısının önüne geçilemedi. Altının onsu geçen haftayı yüzde 1.5 değer kaybıyla bin 947 dolardan tamamladı.

Gümüş yüzde 2.3, paladyum yüz de 5.6 ve platin yüzde 3.7 değer kaybetti. Asya’da artan resesyon endişeleri de bakır fiyatlarını olumsuz etkiledi; bakırın libresi, haftayı yüzde 1.5 azalışia 3.66 dolardan tamamladı. Kurşun yüzde 0.4, alüminyum yüzde 0.9, nikel yüzde 1 ve çinko yüzde 6.7 azalış kaydetti.

Özellikle altında yaşanan ve daha da yaşanacağına dair artış ve iniş iddilarını emtia uzmanı Haluk İzzet Mutlu’ya sordum. Altın için “2023’te kötü olmaz” yorumunu yapan Mutlu, yılın banko kazandıranlarını sıraladı, ardından da yılın sürpriz emtiasını açıkladı:

“Altın 2023’ün önemli yatırım aracı”

“Ons altında satış baskısı var. 2 bin dolarların üzerinde duramadığı, ABD’deki borç limiti krizi ve Fed’den gelen açıklamalardan dolayı baskı altında. Bin 910-bin 920 bandında teknik düzeltme son bulur, sonra yukarı ivme başlar. Altının 2023 için önemli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar portföyünde belirli miktar alıp, dolara sigorta olarak, beklemeli. 2024 için bir şey diyemem. Bunun tahmin etmek için ABD’nin beklenen resesyonunu ne kadar derin yaşayacağını görmemiz gerekir. 2024 yorumu yapmak, zar atmaya benzer, ama altın kötü olmaz, ne kadar iyi olur onu bilemeyiz.”

“Gümüş altından ayrılıp kazandırabilir”

“Emtiada bu yılın sürpriz koşucusu gümüş olabilir. Ancak koşullu olarak… Belki gümüş altından ayrılıp kazanç ürünü olabilir. Şöyle anlatayım; iki şeye bakmalı… 1) Güneş enerjisi yatırımlarını takip etmek gerekiyor. Özellikle Almanya ve Çin’in… Bu, gümüş fiyatlarını etkiler. 2) Hurda gümüş dönüşümüne bakmak gerekiyor. Gümüş üretimi değil, piyasada el değiştiren gümüş yani... Geçtiğimiz yıl fiyatların artmasını engelleyen tek şey, hurda gümüş olmuştu’’

“Yaz ortasında kur stresi olabilir”

”Gram altında fiyatlama dolar-TL bağlantılı. Sçim öncesi bir stress vardı. Piyasaların beklediği Merkez Bankası’nın para politikasının değişip değişmeyeceği ya da politikalarının sürdürülebilirliği konusunda ikna olunması…

Kısa vadede politikalarında değişiklik beklemiyorum. Ama dönemsel olarak piyasalardaki stresi azaltacak bir şeyler olabilir. Turizmden dolayı mevsimsel avantajımız var. Dolar akışı olacak, bunun rahatlığı olabilir. Ama yaz ortasından itibaren kur stresi olabilir. Hazine ve Merkez Bankası iyi yönetirse yıl sonuna kadar sorun yaşanmaz. Belki KKM’nin şeklinin değiştirilmesi gündeme gelebilir.”

3 emtia ürünü önümüzdeki 1 yilin gözdesi olacak

“Yenilebilir enerji emtiaları yine gözde olacak” diyen emtia uzmanı Haluk İzzet Mutlu, yılın bankolarını sıraladı: “Önümüzdeki 1 yıl için lidyum, rodyum ve nikel gözde emtia ürünleri olacak. Çünkü her geçen dönem yenilebilir enerjide yatırımlar artarak devam edecek.”

Platin için Rusya takip edilmeli

“Kıymetli madenlerde platine dikkat çekelim. Pandemi sonrası otomotivde çip krizi sona erdi, üretimde artış var, yakıtta da elektriğe dönüş var. Yani, üretimde platin kullanımında devam gelecek. Bir de platin üretimi Rusya’nın kontrolündedir. Rusya üretimde bir kısıntıya giderse, plantin fiyatında artış olur.”

Alüminyumda ipler Çin’ın elinde

“Baz metallerde de alüminyum, bakır ve demir-çelik için Çin’I takip edeceğiz. COVID kısıtlamalarının kalkmasının ardından Çin’in iç pazarda genişlemeye gitmesi bekleniyordu. Ancak iç siyasette 3 aylık bir vakit kaybı oldu. Komünist Parti’de isimler değişti. O yüzden de Çin bu dönemde ABD ve Euro Bölgesi’ni takip etmeye başladı. Denge politikası sürdürüyor yani.”

Tarim emtialarina iklim engeli

“Tarım emtialarında da iklimden kaynaklı sorunlar var. Dünyanın dört bir yanında kuraklığın ekimleri engellediği konuşuluyor. Eğer gerçekten sıkıntı varsa, buğday ve arpaya dikkat etmek gerekir. Çünkü rekoltede düşüklük yaianacak. Ama eldeki stok yılı tamamlar mı, onu takip etmek gerekiyor.”