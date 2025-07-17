Endeksa: Kiralık konut fiyatları ilk yarıda yüzde 21,5 arttı

Kiralarda reel artış yüzde 4,4 olurken, Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 220 TL’ye, ortalama kira ise 22.681 TL’ye yükseldi.

Yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, 2025’in Ocak–Haziran dönemine ilişkin konut piyasası raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yılın ilk altı ayında yüzde 21,5 oranında arttı. Enflasyondan arındırılmış veriler ise reel artışın yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Haziran 2025 itibarıyla Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 220 TL oldu. Bu doğrultuda, ortalama kira bedeli 22.681 TL seviyesinde ölçüldü.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Haziran 2024’e göre kiralar yüzde 32,6 oranında arttı. Ancak bu artışa rağmen reel olarak yüzde 1,9’luk bir gerileme kaydedildi.