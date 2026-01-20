Endeksa: Konut satış fiyatları aralık ayında yüzde 27,2 arttı

Endeksa, Aralık 2025 Konut Değer Raporunu açıkladı.

Endeksa verilerine göre Aralık 2025’te Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 27,2, aylık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında konut fiyatları bir yılda reel olarak yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,7 geriledi.

Ortalama konut metrekare satış fiyatı 37 bin 800 TL olurken, ortalama konut fiyatı 4,7 milyon TL seviyesinde hesaplandı. Konut yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak ölçüldü.

Konut satışlarında rekor

Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışa işaret etti.

2025 yılı toplamında ise konut satışları yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kredili satışlarda dikkat çekici artış

İpotekli konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 oldu. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

2025 yılı genelinde kredili konut satışları ise yüzde 49,3 artışla 236 bin 668 adede yükseldi.

Endeksa: Piyasa dengeleniyor

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, konut piyasasında dengelenme sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Satış adetleri talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak nominal artışlara rağmen reel düşüş yaşanması, 2022 sonrası piyasanın dengeye oturduğunu ortaya koyuyor. Olası faiz indirimleriyle birlikte krediye erişim kolaylaşırsa, önümüzdeki dönemde reel fiyat artışları görülebilir.”

Yatırımcıya en çok kazandıran iller

Aralık ayında konut yatırımında en yüksek reel değer artışı sırasıyla Diyarbakır, Samsun ve Batman’da görüldü.

* Diyarbakır: Reel artış %10,5

* Samsun: Reel artış %4,9

* Batman: Reel artış %4,3

Buna karşılık Hatay, Gaziantep ve Muğla’da satılık konut fiyatları reel olarak geriledi.

Büyükşehirlerde Ankara öne çıktı

Dört büyük il arasında yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ankara oldu. Başkentte reel artış yüzde 2 olarak kaydedildi.

İstanbul, İzmir ve Bursa’da ise fiyatlar nominal olarak artsa da reel bazda düşüş yaşandı.

Kiralar da reel olarak geriledi

Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda yüzde 26,2 artarken, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 3,6 düştü.

Ortalama metrekare kira bedeli 229 TL, ortalama kira ise 25 bin 380 TL seviyesinde ölçüldü.