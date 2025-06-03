Endeksa’dan Yazlık Bölgeler Raporu: Fiyatlarda Çanakkale zirvede, Alaçatı rekor kırdı

Endeksa'nın Nisan 2025 verilerine göre, yazlık konutlarda en yüksek fiyat artışı Çanakkale'de yaşanırken, en uygun bölgeler Mersin ve Silivri oldu. Bodrum'da ise bazı mahallelerde fiyat düşüşü dikkat çekti.

Yazlık talebi ve büyük kentlerden aldığı göçle dikkat çeken Çanakkale, Endeksa verilerine göre son bir yılda yüzde 46'lık artışla yazlık bölgeler arasında satılık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Metrekare satış fiyatı 42.785 TL’ye ulaştı. Son 5 yıllık fiyat artışı ise yüzde 1.536’ya kadar çıktı.

İzmir’de Çeşme ve Foça öne çıkıyor

İzmir genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 28 artarken, Foça ve Çeşme ilçelerinde bu oran yüzde 41 seviyesine ulaştı. Alaçatı Mahallesi’nde metrekare fiyatı 143.971 TL’ye çıkarken, yıllık artış yüzde 42 oldu.

Bodrum’da artış hızı yavaşladı

Bodrum genelinde yıllık fiyat artışı yüzde 15 ile sınırlı kaldı. Bitez ve Yahşi gibi bazı bölgelerde yüksek metrekare fiyatları kaydedilirken, Torba, Çarşı, Çiftlik ve Güvercinlik gibi bölgelerde fiyatlar düşüşe geçti.

Mersin ve Silivri en uygun yazlık lokasyonlar

Nisan 2025 itibarıyla satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatı Mersin’de 28.259 TL, Silivri’de ise 35.053 TL olarak ölçüldü. Aynı zamanda, bu iki bölge kira fiyatları açısından da en ulaşılabilir seçenekler arasında yer aldı. Ortalama kira bedelleri Mersin’de 19.585 TL, Silivri’de ise 20.216 TL seviyesinde.

Kirada en yüksek artış Alaçatı’da

Çeşme genelinde kiralar son bir yılda yüzde 83 artarken, Alaçatı’da bu oran yüzde 80 olarak kaydedildi. Alaçatı’da ortalama kira 50.762 TL'ye yükseldi.