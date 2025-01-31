Enerji ithalat faturası 2024 yılında yüzde 5,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen yıl 65 milyar 589 milyon 764 bin dolar oldu. 2023 yılında ithalat faturası 69 milyar 113 milyon 811 bin dolar seviyesindeydi.

Aralık ayında ise enerji ithalatı %2,3 artışla 6 milyar 803 milyon 952 bin dolara çıktı.