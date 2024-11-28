Enerji ithalat faturası ekimde yüzde 7,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen ay 4 milyar 988 milyon 175 bin dolar oldu. 2023 yılının aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 380 milyon 883 bin dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk 10 ayında ise enerji ithalatı yüzde 7,2 düşüşle 53 milyar 49 milyon 946 bin dolara indi.