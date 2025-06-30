Enerji ithalat faturası mayısta yüzde 17,6 azaldı

Enerji ithalatı mayıs ayında 900 milyon dolarlık düşüş gösterdi. İlk 5 aylık toplamda ise yüzde 1,9’luk gerileme kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen ay 4 milyar 258 milyon 703 bin dolar oldu. 2024 yılının aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 167 milyon 547 bin dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk 5 ayında ise enerji ithalatı yüzde 1,9 düşüşle 27 milyar 665 milyon 354 bin dolara geldi.