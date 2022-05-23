Enflasyon beklentisinde 11,5 puanlık artış

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası için enflasyon artışı beklentisi ise yüzde 33,28. Bir önceki ayın anket sonuçlarında TÜFE için yıl sonu beklentisi yüzde 46,44; 12 ay sonrası için ise yüzde 28,41 olarak açıklanmıştı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68'den 19,54'e yükseldi.

Dolar/TL'de beklentiler yukarı yönlü

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisinde 0,1 puanlık artış

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak açıklandı.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre bir değişiklik göstermedi ve yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.